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Город (Москва и область)     12.12.2024 09:28

Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за ожидаемого похолодания до минус 12 градусов - Бирюков

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Теги:  Москва  погода  похолодание  система  корректировка  Бирюков  заммэра  власть  эффективность 

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Из-за ожидаемого похолодания до минус 12 градусов в ночные часы специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Также Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха и задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема, корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО МОЭК в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков - сказал Бирюков.

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Теги: 
Москва  погода  похолодание  система  корректировка  Бирюков  заммэра  власть  эффективность 

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