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Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за ожидаемого похолодания до минус 12 градусов - Бирюков
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Из-за ожидаемого похолодания до минус 12 градусов в ночные часы специалисты комплекса ...
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12.12.2024, 08:55
В экономике Москвы серьезно вырастет доля технологического сектора – Собянин
12 декабря — Mossovetinfo.ru — В экономике Москвы до 2030 года серьезно вырастет доля технологического сектора. Об это...
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11.12.2024, 21:01
Новый автомобильный тоннель под путями МЦД-4 в среду открыл Сергей Собянин
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Новый автодорожный тоннель под путями четвертого Московского центрального диаметра (...