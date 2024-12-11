Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за ожидаемого похолодания до минус 12 градусов - Бирюков

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Из-за ожидаемого похолодания до минус 12 градусов в ночные часы специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Также Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха и задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.



Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема, корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО МОЭК в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков - сказал Бирюков.