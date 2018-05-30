30 мая. Mossovetinfo.ru – Работу светофоров изменили еще на 53 пешеходных переходах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Со списком переходов, где изменена работа светофоров, можно ознакомиться здесь.



На одних пешеходных переходах продолжительность зеленого сигнала увеличили, на других снизили время ожидания зеленого света.



Отмечается, что изменения не повлияли на загруженность прилегающих улиц, а пешеходам теперь не приходится долго ждать зеленого света.



Москвичи могут написать обращения касательно регулирования работы светофоров на mos.ru, едином транспортном портале, а также в официальных группах Центра организации дорожного движения (ЦОДД) ЦОДД в социальных сетях.