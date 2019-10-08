8 октября. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству Парка Победы на Поклонной горе завершаться до конца текущего года, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра хода работ.



По словам Собянина, Парк Победы необходимо привести в порядок, в связи с тем, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, ежегодно мемориальный комплекс посещает около 10 миллионов человек.



В парке развернуты масштабные работы, идет замена брусчатки, перекладываются инженерные коммуникации, устанавливаются новые покрытия, укладываются новые газоны. Также обновляются системы освещения. Приводятся в порядок фасады, памятники, особое внимание уделяется бордюрным камням и парапетам.



Парк Победы был открыт в 1995 году к 50-летию Победы. Он является одним из крупнейших в России и Европе мемориальных парков, его площадь составляет 135 гектаров.