8 октября. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству Парка Победы на Поклонной горе завершаться до конца текущего года, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра хода работ.
По словам Собянина, Парк Победы необходимо привести в порядок, в связи с тем, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, ежегодно мемориальный комплекс посещает около 10 миллионов человек.
В парке развернуты масштабные работы, идет замена брусчатки, перекладываются инженерные коммуникации, устанавливаются новые покрытия, укладываются новые газоны. Также обновляются системы освещения. Приводятся в порядок фасады, памятники, особое внимание уделяется бордюрным камням и парапетам.
Парк Победы был открыт в 1995 году к 50-летию Победы. Он является одним из крупнейших в России и Европе мемориальных парков, его площадь составляет 135 гектаров.
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