12 октября. Mossovetinfo.ru – Новая пешеходная зона появится возле станции метро «Коломенская» в рамках работ по благоустройству, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Работы по благоустройству ведутся на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина и на участке проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро «Коломенская».
Возле станции метр появятся новые пешеходные дорожки, проведут замену тротуаров, установят лавочки для отдыха, оборудуют современные системы освещения.
В районе благоустройства от улицы Большие Каменщики до метро «Коломенская» все воздушные кабельные линии уберут в подземную канализацию, протяженность которой составит 11 километров.
Кроме того, в районе благоустройства особое внимание уделят безопасности пешеходов. Будут организованы новые пешеходные переходы, часть переходов оснастят контрастным освещением.
Помимо этого, старые остановки общественного транспорта заменят на современные павильоны с возможностью зарядки гаджетов и подключения к Wi-Fi.
Кроме того, в зоне благоустройства появится более 60 велопарковок, 4 пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.
В настоящее время работы по благоустройству выполнены на 65%. Завершение работа планируется в декабре.
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