11 декабря. Mossovetinfo.ru – Работы в рамках программы реновации жилья ведутся по всем стартовым площадкам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».



«Прошло относительно немного времени. Говорить о том, что мы переселили огромное количество людей, не приходится. Но мы уже переселяем тысячи людей. В этом году – около 20 тысяч человек. Главное то, что по всем стартовым площадкам уже идет подготовка проектной документации и начинается строительство. Это говорит о том, что мы полноценно запускаем первую массовую волну. Это дает гарантии, что проект состоится», - рассказал Собянин.



Всего для программы реновации на данный момент подобрана 361 стартовая площадка. 47 домов по программе реновации уже построено. На 206 площадках в настоящее время идет либо строительство домов в рамках программы, либо проектирование строительства. Остальные площадки освобождаются от застройки расселенными домами, а также от других объектов.



Программа реновации жилья была запущена в 2017 году. В программу вошли 5173 дома, в которых проживают более миллиона москвичей. Ранее Собянин заявил, что завершить программу планируется в 2032 году.