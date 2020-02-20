20 февраля. Mossovetinfo.ru – Расписание движения пригородных электричек изменится в праздничные дни февраля и марта, сообщается в микроболге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.



21 февраля и 6 марта электрички ЦППК будут ходить по расписанию пятницы, 22 февраля и 7 марта – по расписанию субботы, а 23-24 февраля и 8-9 марта – по расписанию воскресенья.