Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 1 по 6 мая

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Расписание движения электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД, а также поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево, изменится с 1 по 6 мая сообщается на официальном сайте МЖД.



Расписание изменится в связи с путевыми работами на участке МЦД-1 Москва-Бутырская – Марк. Во время работ движение на участке по одному из путей будет закрыто, электрички будут ходить по соседним путям.



В связи с работами ряд пригородных электричек будет выведен из расписания, также будет отменен ряд аэроэкспрессов. Кроме того, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия и число остановок на маршруте.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».