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Город (Москва и область)     30.04.2021 17:18

Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 1 по 6 мая

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Теги:  электрички  расписание электричек  изменения расписания 

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Расписание движения электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД, а также поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево, изменится с 1 по 6 мая сообщается на официальном сайте МЖД.

Расписание изменится в связи с путевыми работами на участке МЦД-1 Москва-Бутырская – Марк. Во время работ движение на участке по одному из путей будет закрыто, электрички будут ходить по соседним путям.

В связи с работами ряд пригородных электричек будет выведен из расписания, также будет отменен ряд аэроэкспрессов. Кроме того, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия и число остановок на маршруте.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание электричек  изменения расписания 

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