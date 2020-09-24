24 сентября. Mossovetinfo.ru - Расписание некоторых электричек белорусского направления МЖД изменится в воскресенье, 27 сентября, сообщается на официальном сайте МЖД.



Расписание изменится в связи со строительными работами в районе станции Баковка. 27 сентября там проведут демонтаж пролетного строения, установленного для строительства подземного тоннеля в вестибюль без остановки поездов.



Работы будут проводиться в период с с 01:50 до 11:50, в выходной день, чтобы сохранить объем движения в будни. В указанный период движение на участке Кунцево-1 - Одинцово будет организовано по соседним путям.



В результате у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть пригородных поездов пойдет по укороченному маршруту, часть будет выведена из расписания.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».