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Город (Москва и область)     12.10.2018 10:57

Расписание электричек Горьковского направления изменится 13 и 14 октября

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Теги:  РЖД  электрички  изменения расписания 

12 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье 13 и 14 октября, в связи с работами по развитию дорожной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.

13 октября с 15:00 до 23:00 электрички, следующие из Москвы в Балашиху, не будут ходить на участке Реутов – Балашиха. Всем этим электричкам маршрут продлен до платформы Железнодорожная.

Кроме того, 13 и 14 октября у ряда пригородных электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Со всеми изменениями пассажиры смогут ознакомится на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
РЖД  электрички  изменения расписания 

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