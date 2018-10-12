12 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье 13 и 14 октября, в связи с работами по развитию дорожной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.



13 октября с 15:00 до 23:00 электрички, следующие из Москвы в Балашиху, не будут ходить на участке Реутов – Балашиха. Всем этим электричкам маршрут продлен до платформы Железнодорожная.



Кроме того, 13 и 14 октября у ряда пригородных электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Со всеми изменениями пассажиры смогут ознакомится на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.