11 сентября. Mossovetinfo.ru - Расписание пригородных электричек Горьковского направления МЖД изменилось с 11 по 18 сентября в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Реутово – Железнодорожная, сообщается на официальном сайте МЖД.
Большинство технологических окон будет проходить в период с 21:00 до 05:30, чтобы изменения в расписании были минимальны.
Временно из расписания выведены несколько электричек, следующих между Москвой и подмосковными городами Балашиха и Железнодорожный. Кроме того, у ряда пригородных электропоездов изменяется время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.
Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.
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