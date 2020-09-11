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Город (Москва и область)     11.09.2020 12:36

Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменилось 11 по 18 сентября

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Теги:  МЖД  расписание электричек  изменение расписания 

11 сентября. Mossovetinfo.ru - Расписание пригородных электричек Горьковского направления МЖД изменилось с 11 по 18 сентября в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Реутово – Железнодорожная, сообщается на официальном сайте МЖД.

Большинство технологических окон будет проходить в период с 21:00 до 05:30, чтобы изменения в расписании были минимальны.

Временно из расписания выведены несколько электричек, следующих между Москвой и подмосковными городами Балашиха и Железнодорожный. Кроме того, у ряда пригородных электропоездов изменяется время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  расписание электричек  изменение расписания 

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