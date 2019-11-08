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Город (Москва и область)     08.11.2019 12:45

Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 9 и 10 ноября

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Теги:  электрички  расписание  изменение 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры на станции Реутово, сообщается на официальном сайте МЖД.

Сообщается, что 9 и 10 ноября не будут курсировать электрички между Москвой и Балашихой, кроме того, из расписания будут выведены некоторые электрички, следующие из Москвы в Железнодорожный и обратно. Кроме того, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, протяженность маршрута и количество остановок.

На время работ между Балашихой и Реутовым будут запущены компенсационные автобусы, на которых можно будет бесплатно проехать по предъявлении билетов или абонементов действительных на электричках данного маршрута.

Подробнее обо всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание  изменение 

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