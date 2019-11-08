8 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры на станции Реутово, сообщается на официальном сайте МЖД.



Сообщается, что 9 и 10 ноября не будут курсировать электрички между Москвой и Балашихой, кроме того, из расписания будут выведены некоторые электрички, следующие из Москвы в Железнодорожный и обратно. Кроме того, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, протяженность маршрута и количество остановок.



На время работ между Балашихой и Реутовым будут запущены компенсационные автобусы, на которых можно будет бесплатно проехать по предъявлении билетов или абонементов действительных на электричках данного маршрута.



Подробнее обо всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.