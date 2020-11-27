Другие материалы
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Город (Москва и область)
30.11.2020, 18:16
Расписание электричек из Зеленограда в Москву изменится 1,3 8 и 10 декабря
30 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание поездов между Зеленоградом и Москвой изменится 1, 3, 8 и 10 декабря из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Московс...
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Город (Москва и область)
30.11.2020, 17:17
Сергей Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро
30 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро, в понедельник он посетил строительную площадку санции «Славянский мир» строящейся линии, сооб...
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Город (Москва и область)
27.11.2020, 19:14
Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, продлен до 13 декабря. Постаноление подписал губернатор Московской области Андрей Во...