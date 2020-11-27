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Город (Москва и область)     30.11.2020 18:16

Расписание электричек из Зеленограда в Москву изменится 1,3 8 и 10 декабря

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Теги:  электрички  расписание  Зеленоград  изменение расписания 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание поездов между Зеленоградом и Москвой изменится 1, 3, 8 и 10 декабря из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

В указанные даты запланированы продолжительные перерывы в движении электричек, следующих в Москву. В связи с этим на участке Крюково - Зеленоград по билетам, приобретенным для проезда в направлении «на Москву», будет разрешен проезд в электричках на Москву до указанных в билетах станций. Также будет обеспечен беспрепятственный выход и вход через турникеты на станциях пересадки пассажиров, следующих до своих станций в обратном направлении.

Например, чтобы проехать от станции Крюково до станции Новоподрезково, необходимо будет сделать пересадку на станции Химки, пересев на другую платформу. При этом, достаточно будет предъявить билет контролерам для прохода через турникеты.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ОАО РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».


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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание  Зеленоград  изменение расписания 

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