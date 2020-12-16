 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     16.12.2020 11:59

Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 18 по 20 декабря

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЖД  расписание электричек  изменение расписания 

16 декабря. Mossovetinfo.ru - Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 18 по 20 декабря в связи с работами по развитию путевой и пассажирской инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.

18 декабря с 09:55 до 15:55 пройдут работы на втором главном пути перегона Шемякино – Малоярославец. Движение поездов на участке будет организовано в реверсивном режиме.

с 01:35 19 декабря до 01:20 20 декабря на станции Лесной городок пройдут работы по переносу пути для возведения новой платформы в рамках реконструкции станции. Кроме того, на станции продолжается строительство подземного перехода с вестибюлем, лифтами и эскалаторами.

В связи с работами, у некоторых пригородных электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.Часть поездов пройдет по укороченному маршруту.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЖД  расписание электричек  изменение расписания 

Возврат к списку

Лента новостей

11:59 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 18 по 20 декабря

11:39 В России Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

11:09 Власть Совфед одобрил закон о праве экс-президента стать пожизненным сенатором

10:54 Другое Сбой произошел в работе Youtube, Telegram и WhatsApp

10:36 В России На фоне пандемии в России рекордная смертность за 10 лет

Актуальные материалы

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье

20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru