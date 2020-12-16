16 декабря. Mossovetinfo.ru - Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 18 по 20 декабря в связи с работами по развитию путевой и пассажирской инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.



18 декабря с 09:55 до 15:55 пройдут работы на втором главном пути перегона Шемякино – Малоярославец. Движение поездов на участке будет организовано в реверсивном режиме.



с 01:35 19 декабря до 01:20 20 декабря на станции Лесной городок пройдут работы по переносу пути для возведения новой платформы в рамках реконструкции станции. Кроме того, на станции продолжается строительство подземного перехода с вестибюлем, лифтами и эскалаторами.



В связи с работами, у некоторых пригородных электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.Часть поездов пройдет по укороченному маршруту.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».