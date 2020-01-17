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Город (Москва и область)     19.01.2020 11:26

Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января

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Теги:  электрички  МЖД 

19 января. Mossovetinfo.ru – Расписание некоторых электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января. Расписание изменится в ночное время с 21:50 до 05:00. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Это связано с плановой модернизацией структуры на участке Солнечная – Внуково. На ремонтируемом трехпутном участке движение поездов будет организовано по соседним путям.

В частности, во время проведения работ не будут курсировать некоторые электрички между Москвой и станциями Новопеределкино, Апрелевка и Нара.

Кроме того, будут отменены два аэроэкспресса отправлением из Москвы в 22:00 и в обратном направлении из Аэропорта Внуково в 23:00.


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Карта места

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Теги: 
электрички  МЖД 

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