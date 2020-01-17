19 января. Mossovetinfo.ru – Расписание некоторых электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января. Расписание изменится в ночное время с 21:50 до 05:00. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.



Это связано с плановой модернизацией структуры на участке Солнечная – Внуково. На ремонтируемом трехпутном участке движение поездов будет организовано по соседним путям.



В частности, во время проведения работ не будут курсировать некоторые электрички между Москвой и станциями Новопеределкино, Апрелевка и Нара.



Кроме того, будут отменены два аэроэкспресса отправлением из Москвы в 22:00 и в обратном направлении из Аэропорта Внуково в 23:00.