Другие материалы
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Город (Москва и область)
19.01.2020, 11:26
Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января
19 января. Mossovetinfo.ru – Расписание некоторых электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января. Расписание изменится в ночное время с 21:50 до 05:00. Об этом сообщает пресс-служ...
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Город (Москва и область)
18.01.2020, 10:13
Платную парковку введут еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля
18 января. Mossovetinfo - С 17 февраля 2020 года на еще 80 улицах появятся платные парковки. Об этом сообщается на сайте АМПП. Новые платные парковочные места появятся в районах Беговой, Внуково,...
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Город (Москва и область)
17.01.2020, 16:55
Собянин утвердил проект планировки двух кварталов по реновации в Бабушкинском районе
17 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки двух кварталов по программе реновации жилья в Бабушкинском районе Москвы, соответствующее постановление опубликован...