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Город (Москва и область)     21.05.2019 13:54

Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в конце мая – начале июня

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Теги:  МЖД  электрички  расписание электричек  изменения расписания 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Расписание движения электричек Киевского направления МЖД будет изменено с 25 на 26 мая, а также с 1 на 2 июня в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.

Работы будут происходить в выходные дни и преимущественно в ночное время, чтобы максимально сократить неудобства для пассажиров.

В связи с работами по модернизации инфраструктуры будет отменен ряд электричек, курсирующих между Москвой и станциями Переделкино, Новопеределкино, Апрелевка и Нара. Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок в пути.

С изменениями в расписании можно ознакомится на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  расписание электричек  изменения расписания 

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