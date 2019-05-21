21 мая. Mossovetinfo.ru – Расписание движения электричек Киевского направления МЖД будет изменено с 25 на 26 мая, а также с 1 на 2 июня в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.
Работы будут происходить в выходные дни и преимущественно в ночное время, чтобы максимально сократить неудобства для пассажиров.
В связи с работами по модернизации инфраструктуры будет отменен ряд электричек, курсирующих между Москвой и станциями Переделкино, Новопеределкино, Апрелевка и Нара. Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок в пути.
С изменениями в расписании можно ознакомится на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.
14:49 Власть Госдума приняла закон об электронном голосовании в Мосгордуму
13:54 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в конце мая – начале июня
13:26 Власть Госдума приняла закон о праве родственников посещать больных в реанимации
12:21 Город (Москва и область) Запуск всех маршрутов МЦД создаст 221 новую остановку наземного метро
12:01 Город (Москва и область) Собянин рассказал о благоустройстве набережных Москвы-реки и реки Сходня
09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги
08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона
10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая