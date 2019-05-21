21 мая. Mossovetinfo.ru – Расписание движения электричек Киевского направления МЖД будет изменено с 25 на 26 мая, а также с 1 на 2 июня в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.



Работы будут происходить в выходные дни и преимущественно в ночное время, чтобы максимально сократить неудобства для пассажиров.



В связи с работами по модернизации инфраструктуры будет отменен ряд электричек, курсирующих между Москвой и станциями Переделкино, Новопеределкино, Апрелевка и Нара. Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок в пути.



С изменениями в расписании можно ознакомится на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.