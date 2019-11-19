19 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Курского направления МЖД изменится в среду, 20 ноября, в связи с ремонтными работами в районе станции Чехов сообщается на официальном сайте МЖД.
Сообщается, что ряд утренних электропоездов проследует по укороченному маршруту, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.
Обо всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.
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