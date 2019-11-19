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Город (Москва и область)     19.11.2019 10:33

Расписание электричек Курского направления МЖД изменится 20 ноября

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Теги:  электрички  расписание  расписание электричек  МЖД  изменения расписания 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Курского направления МЖД изменится в среду, 20 ноября, в связи с ремонтными работами в районе станции Чехов сообщается на официальном сайте МЖД.

Сообщается, что ряд утренних электропоездов проследует по укороченному маршруту, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Обо всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание  расписание электричек  МЖД  изменения расписания 

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