17 мая. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменилось с 17 по 20 мая, сообщается на официальном сайте МЖД.
Расписание будет изменено в связи с работами на перегоне между станциями Кунцево и Фили, которые необходимы для улучшения пропускной способности участка, в том числе в связи с открытием маршрута МЦД-1 «Одинцово – Лобня».
Часть электропоездов будет проходить без остановки станции Беговая, Тестовская, Перхушково, Пионерская, Здравница и Жаворонки. Ряд экспрессов, курсирующих между Москвой и Одинцово, а также ряд электричек, следующих по Усовскому направлению, будут отменены. Кроме того, у ряда электричек будет изменено время отправления и прибытия, а часть радиальных электропоездов, следующих на Курское и Савеловское направление или оттуда будет укорочен маршрут.
Обо всех изменениях в расписаниях пассажиры могут узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».
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