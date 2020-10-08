8 октября. Mossovetinfo.ru - С 12 октября в связи с проведением ремонтно-путевых работ временно изменится расписание пригородных электропоездов на Савеловском и Ярославском направлениях МЖД, сообщается на официальном сайте МЖД.



С 12 по 15 октября ремонтно-путевые работы будут проходить на участвке Савеловского направления МЖД Бескудниково - Москва. Работы преимущественно будут проходить в вечернее и ночное время - с 21:55 до 04:25. В указанный период движение электропоездов будет организовано по соседним путям.



В связи с этим у ряда пригородных электричек изменится время отправления и прибытия, часть электричек пройдет по укороченному маршруту, некоторые пригородные электропоезда будут выведены из расписания.



С 13 по 18 октября будут проходить работы по укладке путей и стрелочных переводов на соединительной ветке от Южного к Северному терминалу аэропорта Шереметьево. Работы будут проводиться в ночное время с 00:00 до 06:00. В указанный период будет отменен ряд аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево.



12 и 13 октября в период с 17:00 до 03:00 будут проходить работы по развитию инфраструктуры на станции Александров Ярославского направления МЖД. В связи с этим у ряда пригородных электропоездов изменится время расписания и прибытия, часть электричек временно выведут из расписания.



Подробнее обо всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».