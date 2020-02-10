10 февраля. Mossovetinfo.ru – Расписание ряда пригородных электричек Савеловского направления МЖД изменится с 11 по 13 февраля в связи с ремонтными работами на участке Каналстрой – Вербилки, сообщается на официальном сайте МЖД.



Сообщается, что у ряда электричек будет сокращен маршрут, они не будут ходить на участках Яхрома – Дубна, Каналстрой – Вербилки и Савелово – Каналстрой.



Подробно об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.