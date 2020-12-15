15 декабря. Mossovetinfo.ru - В связи с работами по развитию инфраструктуры на перегоне Савеловская - Бескудниково с 17 по 20 декабря изменится расписание пригородных электропоездов Савеловского направления МЖД и МЦД-1, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Изменения коснутся электричек, которые ходят поздно вечером и рано утром. Между электричками, следующими после 23:00 будут увеличены интервалы, часть электропоездов пойдет по укороченному маршруту, ряд электричек выведут из расписания.



МЖД просит пассажиров заранее уточнять расписание перед поездкой. Ознакомится с актуальным расписанием можно на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».