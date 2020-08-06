 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     06.08.2020 14:37

Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится с 8 по 10 августа

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЖД  электрички  Ярославский вокзал  изменения расписания 

6 августа. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Ярославского направления МЖД изменится в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа в связи с путевыми работами на станции Москва-Ярославская, сообщается на официальном сайте МЖД.

Технологические окна для проведения работ назначены в период с 20:30 до 05:00, чтобы сделать изменения расписания минимальными.

Будет отменен ряд электропоездов, следующих между Москвы и станциями Мытищи, Монино, Пушкино и Александров. Кроме того, ряд электричек проследует без остановок от Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская, у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЖД  электрички  Ярославский вокзал  изменения расписания 

Возврат к списку

Лента новостей

14:37 Город (Москва и область) Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится с 8 по 10 августа

14:14 Происшествия ФСБ задержала 25 подпольных оружейников

13:08 Власть Путин отправил в отставку четырех руководителей управлений СК РФ

12:01 Город (Москва и область) Власти Москвы закроют монорельс в связи с неэффективностью - СМИ

11:53 В России У россиян старше 40 лет появится дополнительный выходной

Актуальные материалы

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru