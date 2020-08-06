6 августа. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Ярославского направления МЖД изменится в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа в связи с путевыми работами на станции Москва-Ярославская, сообщается на официальном сайте МЖД.
Технологические окна для проведения работ назначены в период с 20:30 до 05:00, чтобы сделать изменения расписания минимальными.
Будет отменен ряд электропоездов, следующих между Москвы и станциями Мытищи, Монино, Пушкино и Александров. Кроме того, ряд электричек проследует без остановок от Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская, у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.
Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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