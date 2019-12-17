17 декабря. Mossovetinfo.ru – Расписание и маршрут ряда поездов МЦД-1 и электричек Белорусского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
В период с23:55 субботы, 21 декабря до 09:55 воскресенья, 22 декабря, ряд электричек и поездов Аэрокспресса будут следовать без остановок мимо платформ Баковка, Немчиновка, Сетунь, Тестовская и Беговая. Ряд электричек помимо вышеназванных станций проследует без остановок мимо платформ Пионерская, Отрадное, Сколково (Инновационный центр) и Рабочий поселок.
Кроме того, из расписания временно выведены несколько поездов МЦД-1, а также некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями Усово, Одинцово, Голицыно, Кубинка и Можайск.
Изменения в расписании необходимы в связи с проведением работ по реконструкции станции Баковка, и закрытием одного из главных путей в связи с работами на перегоне Кунцево – Фили.
Узнать об изменениях в расписании можно на официальном сайте ЦППК, на вокзалах и остановках, а также в мобильном приложении ЦППК
13:26 Город (Москва и область) Более 70% тоннелей на БКЛ уже построено - Собянин
13:04 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в новогоднюю ночь на 1 января в связи с запуском фейерверков
12:17 Город (Москва и область) Расписание и маршрут ряда поездов МЦД-1 изменится 21 и 22 декабря
11:18 Город (Москва и область) Автоматы по продаже сувенирных монет появились в московском метро
10:35 Общество Жители Троицка выбрали место для новой станции Коммунарской линии метро
18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав
18:20 Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова
21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин
20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года