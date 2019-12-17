17 декабря. Mossovetinfo.ru – Расписание и маршрут ряда поездов МЦД-1 и электричек Белорусского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.



В период с23:55 субботы, 21 декабря до 09:55 воскресенья, 22 декабря, ряд электричек и поездов Аэрокспресса будут следовать без остановок мимо платформ Баковка, Немчиновка, Сетунь, Тестовская и Беговая. Ряд электричек помимо вышеназванных станций проследует без остановок мимо платформ Пионерская, Отрадное, Сколково (Инновационный центр) и Рабочий поселок.



Кроме того, из расписания временно выведены несколько поездов МЦД-1, а также некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями Усово, Одинцово, Голицыно, Кубинка и Можайск.



Изменения в расписании необходимы в связи с проведением работ по реконструкции станции Баковка, и закрытием одного из главных путей в связи с работами на перегоне Кунцево – Фили.



Узнать об изменениях в расписании можно на официальном сайте ЦППК, на вокзалах и остановках, а также в мобильном приложении ЦППК