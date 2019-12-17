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Город (Москва и область)     17.12.2019 12:17

Расписание и маршрут ряда поездов МЦД-1 изменится 21 и 22 декабря

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Теги:  МЦД-1  электрички  расписание  изменения расписания 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – Расписание и маршрут ряда поездов МЦД-1 и электричек Белорусского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В период с23:55 субботы, 21 декабря до 09:55 воскресенья, 22 декабря, ряд электричек и поездов Аэрокспресса будут следовать без остановок мимо платформ Баковка, Немчиновка, Сетунь, Тестовская и Беговая. Ряд электричек помимо вышеназванных станций проследует без остановок мимо платформ Пионерская, Отрадное, Сколково (Инновационный центр) и Рабочий поселок.

Кроме того, из расписания временно выведены несколько поездов МЦД-1, а также некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями Усово, Одинцово, Голицыно, Кубинка и Можайск.

Изменения в расписании необходимы в связи с проведением работ по реконструкции станции Баковка, и закрытием одного из главных путей в связи с работами на перегоне Кунцево – Фили.

Узнать об изменениях в расписании можно на официальном сайте ЦППК, на вокзалах и остановках, а также в мобильном приложении ЦППК


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Карта места

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Теги: 
МЦД-1  электрички  расписание  изменения расписания 

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