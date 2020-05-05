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Город (Москва и область)     05.05.2020 16:34

Расписание поездов на МЦД-1 временно изменится с 6 по 8 мая

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Теги:  МЦД-1  расписание  изменения расписания 

5 мая. Mossovetinfo.ru – Расписание поездов МЦД-1 временно изменится с 6 по 8 мая, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

В связи с работами по развитию по развитию инфраструктуры, в указанный период ряд поездов будет следовать с увеличенными интервалами, у некоторых поездов изменится маршрут движения.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте компании, на вокзалах и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».


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Карта места

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Теги: 
МЦД-1  расписание  изменения расписания 

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