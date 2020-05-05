5 мая. Mossovetinfo.ru – Расписание поездов МЦД-1 временно изменится с 6 по 8 мая, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.



В связи с работами по развитию по развитию инфраструктуры, в указанный период ряд поездов будет следовать с увеличенными интервалами, у некоторых поездов изменится маршрут движения.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте компании, на вокзалах и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».