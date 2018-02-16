Раздельный сбор мусора потребует отказа от мусоропровода – глава Минэкологии Подмосковья

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Для внедрения в Московской области и в целом в России системы раздельного сбора мусора потребуется отказаться от мусоропроводов в многоквартирных домах. Об этом в пятницу на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.



«Если люди будут сыпать мусор в мусоропроводы, понятно, что никакого раздельного сбора отходов не будет», - заявил Коган.



Действующий механизм позволяет отказаться от мусоропроводов только в том случае, если этот шаг одобрят все жильцы дома.



Власти Подмосковья намерены ввести административную ответственность за отсутствие раздельного сбора отходов.

Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора. Внедрение системы раздельного сбора мусора в 2018 году должно стать приоритетом для глав муниципальных образований Московской области сказал, выступая 14 февраля с ежегодным обращением, Губернатор Московской области Андрей Воробьев.