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Город (Москва и область)     10.05.2018, 11:13

Разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе построят до конца 2018 года

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Теги:  дороги  строительство 

10 мая. Mossovetinfo.ru – Разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе построят до конца 2018 года. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.

Длина пролетной части эстакады превысит 340 метров, средняя ширина составит 12 метров. Движение будет организовано по двум полосам в каждую сторону.

Проект включает реконструкцию 356-метрового участка Волоколамского шоссе и 147-метрового участка ул. Академика Курчатова, а также сооружение проезда к платформе Покровское-Стрешнево длиной 61 метр.


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Теги: 
дороги  строительство 

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