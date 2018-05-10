Другие материалы
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 11:13
Разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе построят до конца 2018 года
10 мая. Mossovetinfo.ru – Разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе построят до конца 2018 года. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса. Длина пролетной части эстакады превысит 340 метр...
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 09:14
Еще четыре трамвайных маршрута станут бестурникетными с 12 мая
10 мая. Mossovetinfo.ru - Еще четыре трамвайных маршрута станут бестурникетными с 12 мая. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Бестурникетными станут следующие маршруты: №...
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 08:54
Проход по центральной аллее ВДНХ закрыт до 1 июня
10 мая. Mossovetinfo.ru - Проход по центральной аллее ВДНХ закрыт до 1 июня. в связи с проведением ремонтных работ и благоустройства. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства ...