24 июня. Mossovetinfo.ru – Новая развязка на пересечении трассы М-10 и улицы Репина в подмосковных Химках откроется к концу 2021 года, сообщил в своем персональном аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.



При этом, рабочее движение по новому путепроводу через Ленинградское шоссе откроется уже к концу текущего года.



Путепровод станет новой связкой между «старыми» и «новыми» Химками, которые сейчас разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. Добраться из одной части города в другую можно только по Юбилейному проспекту.



Сотрудники предприятия «Энергомаш», которым неудобно добираться на работу, обратились к президенту страны с просьбой построить эстакаду и улучшить транспортную доступность. В результате Владимир Путин дал поручение о строительстве новой развязки.