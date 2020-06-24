 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     24.06.2020 18:05

Развязка на пересечении трассы М-10 и улицы Репина в Химках откроется к 2021 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Химки  Московская область  Подмосковье  строительство  Андрей Воробьев  Воробьев  дорога  эстакада 

24 июня. Mossovetinfo.ru – Новая развязка на пересечении трассы М-10 и улицы Репина в подмосковных Химках откроется к концу 2021 года, сообщил в своем персональном аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

При этом, рабочее движение по новому путепроводу через Ленинградское шоссе откроется уже к концу текущего года.

Путепровод станет новой связкой между «старыми» и «новыми» Химками, которые сейчас разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. Добраться из одной части города в другую можно только по Юбилейному проспекту.

Сотрудники предприятия «Энергомаш», которым неудобно добираться на работу, обратились к президенту страны с просьбой построить эстакаду и улучшить транспортную доступность. В результате Владимир Путин дал поручение о строительстве новой развязки.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Химки  Московская область  Подмосковье  строительство  Андрей Воробьев  Воробьев  дорога  эстакада 

Возврат к списку

Лента новостей

18:05 Город (Москва и область) Развязка на пересечении трассы М-10 и улицы Репина в Химках откроется к 2021 году

15:36 Общество В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» запустили раздел с викторинами

13:54 Город (Москва и область) Введенные из-за Парада Победы перекрытия в Москве сняты

10:47 Город (Москва и область) В Москве выявлено минимальное число новых случаев коронавируса с 8 апреля

10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ

Актуальные материалы

10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ

18:51 Город (Москва и область) Некоторые станции метро в центре Москвы утром 24 июня будут работать с ограничениями

18:08 Общество Салют 24 июня в Москве запустят из одной точки

18:28 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками

18:16 Город (Москва и область) С 23 июня в Москве возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы

18:15 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня в полном объеме заработают кафе и рестораны

10:52 Город (Москва и область) Торжественная регистрация браков возобновится в загсах Москвы с 23 июня

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru