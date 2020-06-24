24 июня. Mossovetinfo.ru – Новая развязка на пересечении трассы М-10 и улицы Репина в подмосковных Химках откроется к концу 2021 года, сообщил в своем персональном аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.
При этом, рабочее движение по новому путепроводу через Ленинградское шоссе откроется уже к концу текущего года.
Путепровод станет новой связкой между «старыми» и «новыми» Химками, которые сейчас разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. Добраться из одной части города в другую можно только по Юбилейному проспекту.
Сотрудники предприятия «Энергомаш», которым неудобно добираться на работу, обратились к президенту страны с просьбой построить эстакаду и улучшить транспортную доступность. В результате Владимир Путин дал поручение о строительстве новой развязки.
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