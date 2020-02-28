28 февраля. Mossovefinfo.ru – Реконструкция 22 московских кинотеатров завершится в 2021 году, сообщает АГН Москва со ссылкой на управляющего партнера ADG group, генерального директора ООО «Эдисонэнерго» Григория Печерского.
По словам Печерского, речь идет о кинотеатрах «Варшава», «София», «Орбита», «Алмаз», «Бирюсинка», «Планета», «Аврора», «Патриот», «Родина», «Звездный», «Мечта», «Таллин», «Первомайский», «Прага», «Баку», «Витязь», «Солнцево», «Ладога», «Керчь», «Янтарь», «Улан-Батор» и «Орион».
Кроме того, завершается реконструкция еще 10 кинотеатров: «Марс», «Нева», «Будапешт», «Рассвет», «Высота», «Киргизия», «Экран», «Байконур», «Саяны» и «Эльбрус». Шесть из них планируется открыть после реконструкции в апреле-мае, остальные – до конца 2020 года.
В результате реконструкции старые советские кинотеатры превращаются в современные многофункциональные районные центры, в которых жители могут и отдохнуть, и совершить покупки.
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