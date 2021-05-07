Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей начнется в мае

7 мая. Mossovetinfo.ru – Развязку на пересечении МКАД с Липецкой улицей начнут реконструировать в мае. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



Завершить реконструкцию планируется к концу 2023 года. За это время будет возведено семь путепроводов и тоннель длиной более одного километра. Всего реконструируют почти 10 километров дорог.



В настоящее время идет реконструкция еще трех развязок – на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня, Алтуфьевским и Остафьевским шоссе.