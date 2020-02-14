14 февраля. Mossovetinfo.ru – Реконструкцию московских набережных планируется завершить до 2023 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В настоящее время ведется проектирование реконструкции Симоновской набережной на участке от действующей набережной до ТТК, а также набережной Марка Шагала и проектирование реконструкции участка Шелепихинской набережной от ТТК до Карамышевской набережной.



Кроме того, идет предпроектная проработка участка набережной от Филевского парка до территории театра «Мастерская П.Н.Фоменко», набережной Тараса Шевченко от ТТК до Украинского Бульвара, набережных Мневниковской поймы, Карамышевской набережной и Нагатинской поймы от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка.



При разработке проектов прорабатываются решения по созданию зон отдыха, пешеходных связей для ближайших микрорайонов, а также причалов для новых маршрутов речного транспорта. Кроме того, при реконструкции существующих и создании новых набережных учитываются поручения мэра Москвы Сергея Собянина, о создании набережных со значительным отступом от линии воды, что позволит создать возле воды новые качественные общественные пространства.