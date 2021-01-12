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Город (Москва и область)     12.01.2021 17:30

Реконструкцию моста в московском зоопарке завершат до конца 2021 года

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Теги:  Московский зоопарк  мост  реконструкция 

12 января. Mossovetinfo.ru – Реконструкцию пешеходного моста соединяющего старую и новую территории Московского зоопарка планируют завершить до конца 2021 года, сообщается на портале mos.ru.

Реконструкция моста понадобилась в связи с тем, что старый мост не справлялся с потоком посетителей. В связи с этим было принято решение возвести дополнительный пролет с западной стороны существующего моста.

В результате реконструкции ширина моста вырастет с 4 до 9 метров. Кроме того, на мосту установят декоративные ограждающие конструкции из алюминиевых сплавов, которые придадут мосту вид закручивающейся морской волны.

В настоящее время уже построены опоры для нового пролета, а также пешеходные сходы.




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Карта места

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Теги: 
Московский зоопарк  мост  реконструкция 

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