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Город (Москва и область)     19.02.2021 09:09

Реконструкцию трех станций МЦД-4 закончат до конца года

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Теги:  МЦД-4  железные дороги  станции  реконструкция 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Реконструкцию трех станций Киевского направления МЖД, которые впоследствии станут частью маршрута МЦД-4, планируется завершить до конца 2021 года, сообщается на портале mos.ru.

Вместо старых станций на остановках Толстопальцево, Кокошкино и Внуково появятся новые, современные вокзалы.

Работы по реконструкции станций уже начались. На них появятся новые, платформы, которые будут по всей длине укрыты навесами от непогоды. Войти на станции можно будет через новые современные подземные вестибюли с турникетами. Будет установлена современная навигация, электронные табло, оборудованы безопасные переходы через пути. Все обновленные станции будут приспособлены для маломобильных граждан.

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Карта места

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Теги: 
МЦД-4  железные дороги  станции  реконструкция 

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