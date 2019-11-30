30 ноября. Mossovetinfo.ru – На Московском центральном кольце (МЦК) установлен новый рекорд. Как сообщили в пресс-службе метро, в пятницу, 29 ноября «Ласочки» перевезли по МЦК более 571 тысячи пассажиров
Всего с момента запуска (сентябрь 2016 года) МЦК воспользовались 400 миллионов пассажиров. С ноября 2019 года интервал между поездами на МЦК составляет 4 минуты, а за пределами часа пик поезда курсируют с интервалом 8 минут.
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