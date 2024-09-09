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Город (Москва и область)     12.09.2024 11:35

Рекордная жара ожидается в Москве в пятницу

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Теги:  Москва  Московская область  погода  Фобос 

12 сентября — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 13 сентября, в Москве ожидается жара до плюс 29 градусов, такой не было 115 лет с 1909 года, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В 120-й день лета, в пятницу, 13-го, в Москве ожидается двойной температурный рекорд – наступит жара, которой не было в это время года последние 115 лет. Причиной тому станет третья подряд рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть ниже плюс 15–18 (рекорд плюс 14,3 в 1963 году)», - сообщает Тишковец.

«В столице воздух после полудня прогреется до плюс 26–29, в Подмосковье плюс 25–30. Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было плюс 27,4», – пишет ведущий специалист центра «Фобос».

«Лето продержится еще как минимум 10 суток и уступит свои позиции осени лишь в заключительной пентаде сентября», – добавил Тишковец.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  Фобос 

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