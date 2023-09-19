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19 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что провел первое, после переизбрания, заседание П...

19 сентября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 19 сентября в столичном регионе наблюдались заморозки, была зафиксирован...