20 сентября — Mossovetinfo.ru — В августе 2023 года в Москве зарегистрировано 14 202 договора ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы, что на 6,7% больше результата июля (13 309). Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Москве со ссылкой на руководителя управления Игоря Майданова.
«В августе в столице впервые был превышен порог в 14 тысяч ипотечных сделок за месяц при покупке квартир. Прошлый рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года – 13 552 договора, что почти на 5% меньше текущего значения, — рассказал Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве, — При этом за восемь месяцев число регистраций ипотек достигло 92,2 тыс., что стало максимальным показателем января-августа за все годы московской статистики, а также на 9,6 тыс. больше аналогичного периода 2021 года, когда было оформлено 82,6 тыс. сделок».
Всего в январе-августе 2023 года зарегистрировано 92 240 ипотечных договоров. Данный показатель на 32,6% превысил показатель восьми месяцев прошлого года (69 590) и на 11,6% превышает результат за аналогичный период 2021 года (82 673).
По сравнению с августом прошлого года (9 261) показатель увеличился на 53,4%, а к аналогичному периоду 2021 года (10 743) рост составил 32,2%.
«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в январе-августе 2023 года составил 455,2 миллиарда рублей — это 19 процентов от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму свыше 1,5 триллиона рублей», — также сообщает Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
В середине сентября сообщалось, что Минфин планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%
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