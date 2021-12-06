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Город (Москва и область)     06.12.2021 17:05

Рекордный снегопад во вторник 7 декабря прогнозируют в Москве

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Теги:  Москва  7 декабря  снегопад  рекорд 

6 декабря. Mossovetinfo.ru - Рекордный снегопад для 7 декабря прогнозируют в Москве синоптики. Ожидается, что будет перекрыт рекорд для этого дня с 1949 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

"Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря! 7 декабря 2021 года на столичный регион обрушится снегопад, которого в этот день не было с 1949 года", - сообщил Тишковец.

В период с 09:00 до 15:00 ожидается особенно сильный снег крупными хлопьями. Осадки немного ослабеют лишь к вечеру вторника.

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Теги: 
Москва  7 декабря  снегопад  рекорд 

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