Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут

10 июня. Mossovetinfo.ru - Работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц переносятся из-за непогоды. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.



В выходные в Москве поддаются сильные дожди, грозы и град. Ранек сообщалось, что участок Тверской улицы полностью перекроют с вечера 11 июня по 14 июля.



Новые даты ремонта и перекрытий будут объявлены позднее.