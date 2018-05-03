3 мая. Mossovetinfo.ru - Общественный транспорт Москвы изменит режим работы во второй половине дня 3 мая в связи с проведением репетиции парада Победы.



С 18:00 до окончания репетиции парада



Только на вход и пересадку пассажиров работают станции метро:



- Площадь революции;

- Охотный ряд;

- Театральная;

- Александровский сад;

- Боровицкая;

- Библиотека им.Ленина.



Изменения в работе наземного городского транспорта



С 15 часов 30 мин. до окончания мероприятия



Троллейбусы будут следовать:



- № 35* - от ул. Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода;

- № 43*- от Прибрежного пр. до просп. Маршала Жукова, далее до Серебряного Бора;

- №№ 54*, 66* - от м. «Филёвский парк» до ст. м. «Краснопресненская»;

- № 61* - от ст. «Панфиловская» до ул. Генерала Глаголева (по трассе Тб. № 59);



Изменятся регулярные маршруты автобусов в соответствии с планом перекрытия улиц:



- №№ А, 255, Б*, Бк, Б, К, м1, 144, м2, м3, м5, 158, м6, м7, м8, м27, 156, м9, м10 , т3, т10*, т39*, т18*, т19*, т25, № т47, т79, 12*, 15, 38, 39*, 48*, 60*, 64, 69*, 101, 904, 116*, 243, 271*, 800*, 850*, 869*.



С 20 часов 30 мин. до окончания мероприятия



Троллейбусы будут следовать:



- № 8 - от Москворецкого рынка до ст. м. «Нагатинская»;

- №№ 4, 7, м4 - от ул. Лебедева, м. «Парк Победы», Озёрной ул. до ст. м. «Октябрьская»;



С 0 часов до окончания мероприятия



Ночные автобусы будут следовать:



- № Н-1 - на участках от Аэропорта Шереметьево-I до Белорусского вокз., от Озёрной ул. до ст. м. «Октябрьская»;

- № Н-2 - от Беловежской ул. до гост. «Украина»; № Н-3 - от Уссурийской ул. до Сада им. Баумана;

- №№ Н-4, Н-5 - от «Новокосино», «Каширского ш., 148» до ст. м. «Таганская»;

- № Н-6 - от Осташковской ул. до Капельского пер.