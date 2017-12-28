28 декабря. Mossovetinfo.ru – На Алее ученых МГУ завершена реставрация 12 бюстов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



Аллея ученых была создана в 1949-1953 годах напротив главного здания МГУ. На ней установлены бюсты знаменитых ученых и деятелей культуры: основателя университета Михаила Ломоносова, создателя периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева, математика Николая Лобачевского, изобретателя радио Александра Попова, физиолога Ивана Павлова, генетика Ивана Мичурина, основоположника современной аэродинамики и аэромеханики Николая Жуковского и других.



Последний раз бюсты реставрировались около 15 лет назад, и уже требовали новой реставрации. Основные работы были проведены летом, а на завершающем этапе бюсты были покрыты специальным консервирующим составом.