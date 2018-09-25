25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве началась реставрация старинного дома с талантами на улице Солянка, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.



Здание было построено в 1882 году в качестве доходного дома и является выявленным объектом культурного наследия.



На первом этапе реставрации собственник должен провести противоаварийные работы. В частности, планируется усилить стены здания, укрепить аварийные участки кирпичной кладки, установить подпорки для поддержания перекрытий. Противоаварийные работы планируется завершить в начале 2019 года. После этого начнется следующий этап реставрации здания.