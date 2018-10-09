9 октября. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ началась комплексная реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», сообщает портал mos.ru.



В ходе работ будут отреставрированы гранитная чаша фонтана «Дружба народов», восстановлен несущий каркас 16 статуй девушек, позолоченные символы республик СССР. Также будет восстановлена мозаичная отделка фонтана «Каменный цветок» и украшающие фонтан бронзовые композиции с яствами. Кроме того, будет отреставрировано инженерное оборудование фонтанов.



Часть реставрационных работ будет проводится непосредственно на ВДНХ, часть элементов демонтируют и отправят в реставрационные мастерские. Все работы планируется завершить к открытию сезона фонтанов 2019 года.



Комплексная реставрация фонтанов проводится впервые за 60 лет. Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» являются объектами культурного наследия, поэтому все работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия.