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Город (Москва и область)     09.10.2018 08:30

Началась реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  фонтаны  реставрация 

9 октября. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ началась комплексная реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», сообщает портал mos.ru.

В ходе работ будут отреставрированы гранитная чаша фонтана «Дружба народов», восстановлен несущий каркас 16 статуй девушек, позолоченные символы республик СССР. Также будет восстановлена мозаичная отделка фонтана «Каменный цветок» и украшающие фонтан бронзовые композиции с яствами. Кроме того, будет отреставрировано инженерное оборудование фонтанов.

Часть реставрационных работ будет проводится непосредственно на ВДНХ, часть элементов демонтируют и отправят в реставрационные мастерские. Все работы планируется завершить к открытию сезона фонтанов 2019 года.

Комплексная реставрация фонтанов проводится впервые за 60 лет. Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» являются объектами культурного наследия, поэтому все работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия.


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Теги: 
ВДНХ  фонтаны  реставрация 

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