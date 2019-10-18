18 октября. Mossovetinfo.ru – Реставрация 13 объектов ансамбля Новодевичьего монастыря будет завершена до конца года, сообщается на официальном сайте Министерства Культуры РФ.



Работы планируется завершить в Палатах царевны Марии Алексеевны, Усыпальнице Волконских, Филатьевском приюте, Больничных палатах, Стрелецкой караульне у Напрудной башни, Лопухинских палатах, а также в Напрудной, Покровской, Никольской, Швальной, Иосафовской, Чеботарной и Предтеченской башнях.



Планируется, что на всех перечисленных объектах до конца года будут «раскрыты» фасады. Строительные леса останутся только на фасаде Казначейских палат. На остальных объектах практически завершены внешние работы, обустройство кровель, идут работы по реставрации и ремонту внутри объектов.



На 2020 годы запланировано окончание реставрации еще 14 объектов монастыря: Покровская церковь над южными воротами, Усыпальница Прохоровых, Погребовые палаты, Казначейские палаты, Преображенская церковь над северными воротами, Сторожка у Северных ворот, Сетуньская башня, Сетуньская караульня у Сетуньской башни, Затрапезная башня, Саввинская башня, Певческие палаты у Саввинской башни, Палаты царицы Ирины Годуновой с Амвросиевской церковью, Крепостные стены.



Реставрация Новодевичьего монастыря проводится в рамках подготовки к празднованию 500-летия основания монастыря, которое будет отмечаться в 2024 году. Целью работ является возвращение монастырю исторического облика, при этом помещения монастыря должны стать функциональными, а инженерные коммуникации – современными. Завершить работы планируется в 2022 году.



Новодевичий монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 году ансамбль Новодевичьего монастыря включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом Президента РФ отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.