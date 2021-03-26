Реставрацию Театра эстрады закончат в 2022 году

26 марта. Mossovetinfo.ru — Реставрацию театра эстрады планируется завершить в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ.



Мэр Москвы отметил, что здание театра - это уникальное место, но морально и физически устаревшее, требующее серьезного ремонта.



По словам Собянина, после окончания ремонта и реставрации, театр получит по сути «новое здание и новую жизнь».



Мэр также напомнил, что за последние 10 лет в Москве отремонтировали 70 зданий культуры, многие из них кардинально изменили внешний облик, получили новое оборудование, стали более удобными, комфортными, красивыми. Эта программа будет продолжена и в дальнейшем.



В ходе реставрационных работ будут восстановлены несущие способности конструкций здания, воссозданы дверные и оконные проемы, отремонтированы фасады. Внутри здания заменят инженерные коммуникации, восстановят историческую планировку, отреставрируют интерьеры.



На сцене театра появятся новые системы постановочного освещения, озвучивания и звукоусиления, в зрительном зале установят новые кресла, заменят декоративную тканевую отделку купола зрительного зала.