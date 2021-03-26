 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     26.03.2021 17:26

Реставрацию Театра эстрады закончат в 2022 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Тетар Эстрады  реставрация  Сергей Собянин  Собянин 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Реставрацию театра эстрады планируется завершить в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ.  

Мэр Москвы отметил, что здание театра - это уникальное место, но морально и физически устаревшее, требующее серьезного ремонта.  

По словам Собянина, после окончания ремонта и реставрации, театр получит по сути «новое здание и новую жизнь».  

Мэр также напомнил, что за последние 10 лет в Москве отремонтировали 70 зданий культуры, многие из них кардинально изменили внешний облик, получили новое оборудование, стали более удобными, комфортными, красивыми. Эта программа будет продолжена и в дальнейшем.

В ходе реставрационных работ будут восстановлены несущие способности конструкций здания, воссозданы дверные и оконные проемы, отремонтированы фасады. Внутри здания заменят инженерные коммуникации, восстановят историческую планировку, отреставрируют интерьеры.

На сцене театра появятся новые системы постановочного освещения, озвучивания и звукоусиления, в зрительном зале установят новые кресла, заменят декоративную тканевую отделку купола зрительного зала.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Тетар Эстрады  реставрация  Сергей Собянин  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

17:26 Город (Москва и область) Реставрацию Театра эстрады закончат в 2022 году

16:50 Город (Москва и область) Расписание электричек МЦД-1 и Савеловского направления МЖД изменится 26-28 марта

15:29 В мире В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 32 человека

14:45 Город (Москва и область) Московских автомобилистов призвали воздержаться от кустарного тюнинга машин

14:30 В России Долговая нагрузка россиян выросла до рекордного уровня

Актуальные материалы

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru