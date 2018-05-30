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Город (Москва и область)     30.05.2018, 12:13

Рестораторов в Москве призвали прекратить работу летних веранд 30 мая из-за ветра

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Теги:  рестораны  кафе  летние веранды  предупреждение 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Московские власти попросили владельцев ресторанов и кафе прекратить работу летних веранд в среду 30 мая, в связи с сильным ветром, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

«Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», - говорится в сообщении.

Ранее МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ожидающемся в Москве сильном ветре, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.


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Теги: 
рестораны  кафе  летние веранды  предупреждение 

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