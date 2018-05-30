30 мая. Mossovetinfo.ru – Московские власти попросили владельцев ресторанов и кафе прекратить работу летних веранд в среду 30 мая, в связи с сильным ветром, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.



«Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», - говорится в сообщении.



Ранее МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ожидающемся в Москве сильном ветре, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.