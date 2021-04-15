13:28 В России Росстат зафиксировал в России снижение уровня бедности
12:48 Город (Москва и область) Рестораторы попросили Собянина построить летние кафе на месте парковок
12:19 Город (Москва и область) На Комсомольской площади оптимизируют систему организации движения
11:42 Город (Москва и область) В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 28 января
11:13 Общество Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно
21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»
17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро
18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов
14:23 В мире Скончался супруг британской королевы Елизаветы II
13:36 Город (Москва и область) В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от COVID-19 препарат «КовиВак»
11:54 В России Росреестр рассказал, как будет работать закон о «гаражной амнистии»