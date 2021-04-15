 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     15.04.2021 12:48

Рестораторы попросили Собянина построить летние кафе на месте парковок

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парковки  летние кафе 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — На месте некоторых московских парковок предложили построить летние кафе, с соответствующим письмом в мэрию Москвы обратилась Федерация рестораторов и отельеров России совместно с экспертным центром Probok.net, сообщает портал Autonews.ru.

«Просим рассмотреть возможность использования части парковок на улицах центра города для расширения зоны обслуживания москвичей и установки парклетов. Эти конструкции являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу» - говорится в письме.

Также указывается, что подобная практика уже используется в некоторых городах Европы и США.

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, летние кафе могут появится на тех улицах, где узкие тротуары не дают возможность поставить столики или установить веранды.

Бухаров также отметил, что летние кафе на месте парковок предлагается установить в качестве эксперимента, на предстоящий летний сезон.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парковки  летние кафе 

Возврат к списку

Лента новостей

13:28 В России Росстат зафиксировал в России снижение уровня бедности

12:48 Город (Москва и область) Рестораторы попросили Собянина построить летние кафе на месте парковок

12:19 Город (Москва и область) На Комсомольской площади оптимизируют систему организации движения

11:42 Город (Москва и область) В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 28 января

11:13 Общество Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно

Актуальные материалы

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

14:23 В мире Скончался супруг британской королевы Елизаветы II

13:36 Город (Москва и область) В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от COVID-19 препарат «КовиВак»

11:54 В России Росреестр рассказал, как будет работать закон о «гаражной амнистии»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru