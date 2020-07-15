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Город (Москва и область)     15.07.2020 08:57

Ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства создан в Москве

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Теги:  опека  попечительство  социальная защита 

15 июля. Mossovetinfo.ru – Центр по вопросам опеки и попечительства создан в Москве на базе бывшего городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство», сообщается на портале mos.ru.

Новый центр будет заниматься помимо прежних функций, помощью органам опеки и попечительства по вопросам защиты прав детей, а также совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

При этом, в центре продолжат работу по обеспечению жильем выпускников центров содействия семейному воспитанию, координации организаций, работающих с семьями, принявшими приемных детей и по другим направлениями.

Для работы нового центра планируется привлекать независимых экспертов в области семейного и гражданского права, а также общественные организации.


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Карта места

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Теги: 
опека  попечительство  социальная защита 

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