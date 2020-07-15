15 июля. Mossovetinfo.ru – Центр по вопросам опеки и попечительства создан в Москве на базе бывшего городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство», сообщается на портале mos.ru.



Новый центр будет заниматься помимо прежних функций, помощью органам опеки и попечительства по вопросам защиты прав детей, а также совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.



При этом, в центре продолжат работу по обеспечению жильем выпускников центров содействия семейному воспитанию, координации организаций, работающих с семьями, принявшими приемных детей и по другим направлениями.



Для работы нового центра планируется привлекать независимых экспертов в области семейного и гражданского права, а также общественные организации.