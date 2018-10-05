5 октября. Mossovetinfo.ru – Ретроспективный показ фильмов знаменитого режиссера Марка Захарова пройдет в 9 кинотеатрах сети «Москино» с 12 по 15 октября к 85-летию режиссера, сообщает портал mos.ru.
Всего планируется 16 бесплатных сеансов, на которых зрители увидят фильмы «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить Дракона», «Формула любви» и «Обыкновенное чудо».
Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Березка», «Спутник», «Сатурн», «Тула», «Искра», «Полет», «Молодежный» и «Салют».
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