20 сентября. Mossovetinfo.ru – Постоянные рейды по взвешиванию большегрузных автомобилей стартовали с 20 сентября на всех дорогах Москвы, сообщает Единый транспортный портал столицы.



Мобильные точки весового контроля будут работать круглосуточно, при этом места их расположения будут постоянно меняться. Нарушителей будут задерживать до устранения перевеса, кроме того, машина может быть отправлена на штрафстоянку за превышение допустимой массы и нагрузки на ось.



С начала года отделом весового контроля и логистики ЦОДД совместно с ГИБДД было проверено более 3 тысяч большегрузных автомобилей. В 1040 случаях были выявлены нарушения весовых ограничений.