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Город (Москва и область)     09.06.2020 10:31

Резерв лекарств для лечения больных с COVID-19 в Москве насчитывает более 10 млн упаковок

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Теги:  коронавирус  лекарства  резерв  Анастасия Ракова 

9 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве создан резерв лекарств для лечения пациентов с заражением коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Созданный резерв насчитывает 10 миллионов упаковок 53 лекарственных препаратов. Это антибактериальные, жаропонижающие и противовирусные препараты. Лекарства бесплатно выдаются пациентам с коронавирусом при посещении КТ-центров, а также при выездах врачей на дом.

Ракова также отметила, что врачи, которые задействованы в оказании помощи больным с коронавирусом, получают профилактическую противовирусную терапию. Соответсвующие препараты получают 6 тысяч врачей.


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Теги: 
коронавирус  лекарства  резерв  Анастасия Ракова 

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