9 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве создан резерв лекарств для лечения пациентов с заражением коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Созданный резерв насчитывает 10 миллионов упаковок 53 лекарственных препаратов. Это антибактериальные, жаропонижающие и противовирусные препараты. Лекарства бесплатно выдаются пациентам с коронавирусом при посещении КТ-центров, а также при выездах врачей на дом.



Ракова также отметила, что врачи, которые задействованы в оказании помощи больным с коронавирусом, получают профилактическую противовирусную терапию. Соответсвующие препараты получают 6 тысяч врачей.