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Город (Москва и область)     14.02.2020 13:23

Режим движения по центральному участку МЦД-2 изменится 15 и 16 февраля

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Теги:  МЦД-2  электрички  изменение расписания 

14 февраля. Mossovetinfo.ru – В связи с работами по развитию инфраструктуры в предстоящие выходные 15 и 16 февраля будет изменен режим движения поездов на центральном участке МЦД-2 «Нахабино – Подольск» сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

В субботу и воскресенье, в период с 09:40 до 13:30 не будет осуществляться движение поездов между станциями Курская и Каланчевская. Поезда МЦД и пригородные поезда от станции Каланчевская будут ходить только в сторону Рижской, а от станции Курская – только в сторону Подольска.

С изменениями в расписании можно ознакомится на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ЦППК и в мобильных приложениях «Расписание и билеты ЦППК», «МосМетро» и «Московский транспорт».

Также сообщается, что подобные изменения режима движения на данном участке МЦД-2 будут происходить и в другие выходные месяца: с 22 по 24 и 29 февраля.


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Карта места

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Теги: 
МЦД-2  электрички  изменение расписания 

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