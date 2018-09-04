4 сентября. Mossovetinfo.ru – С апреля текущего года в Москве перенастроили работу 186 светофоров, сообщает портал mos.ru.



На одних светофорных объектах увеличили протяженность работы зеленого сигнала для пешеходов, на других – уменьшили время ожидания зеленого сигнала, которое может составлять от 40 секунд до 2 минут в зависимости от времени суток.



Перенастройка светофоров в Москве происходит по просьбам горожан. При этом учитывается дорожная обстановка рядом со светофором, с тем.